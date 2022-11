No poder resistirse a un bocado de lujo

No habrá visto carnes excelsas, ni nada, el reconocido chef británico Gordon Ramsay, pero ayer no pudo evitar declarar su admiración por los impactantes chuleteros que ofrece en la Plaza de Abastos de Santiago Chelo Muñico. No pudo resistirse al color y el aroma que desprende la vaca gallega bien madurada, y por eso pidió a Antonio y Gloria Costa que le cortasen una pieza hermosa para poder zampársela tranquilamente. Era de esperar que el mercado compostelano le generase sensaciones como las de cualquiera de sus vanguardistas platos. a. r.