No todo vale en política y la guerra sucia siempre acaba pasando factura

No todo vale en la política y la guerra sucia que han emprendido los socialistas compostelanos en sus redes sociales contra el líder del PP, Borja Verea, con insultos incluidos, no es propia de una democracia sana. Aprovecharse de una reunión de trabajo, como la que el popular mantuvo con el exministro Jaime Mayor Oreja, uno de los españoles que más empeño puso en la lucha contra el terrorismo, para infectar la precampaña de las municipales de mayo es cuando menos reprobable. Así no se ganan votos, sino que se evidencia una falta de seriedad y un juego sucio que al final acaba pasando factura. Y si no que le pregunten a los populismos. p.v.