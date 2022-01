Nochevieja televisiva para olvidar... ¿dónde se esconde el talento?

Nada hace presagiar que el recién estrenado 2022 vaya a ser mejor que el nefasto 2021. El nuevo año, de hecho, arrancó de una forma funesta para los millones de españoles que tomaron las uvas frente a la pantalla de la televisión que pagan con sus impuestos. Hablamos, claro, de TVE, un monstruo que engulle cada ejercicio mil millones de euros a cambio de ofrecer una programación cada vez más acartonada y rancia. Un buen ejemplo de ello fue el especial de Nochevieja que acabamos de padecer, en el que la originalidad y el ritmo volvieron a brillar por su ausencia. De las campanadas en sí, mejor no hablar, porque el formato volvió a ser igual de cansino y repetitivo que siempre, como si el tiempo en la televisión se hubiese detenido hace muchas décadas. ¿De verdad estaremos condenados de por vida a soportar los mismos brindis, los mismos deseos y los mismos consejos sobre cuándo se empiezan a contar las campanadas? Todo indica que sí, salvo que alguien indique a Anne Igartiburu que quizá debería salirse un poco de un guión tan anticuado. De todas formas, tanto la perpetua presentadora como Jacob Petrus no fueron lo peor, ni mucho menos, del inicio de 2022, porque una hora después los espectadores tuvieron que sufrir el cutre programa especial que los cerebritos de TVE montaron para despedir el año desde Canarias. La idea de retransmitir las campanadas desde La Palma es digna de alabanza, pero la realización no pudo ser más desangelada y pobretona. Y por cierto, ¿no encontró la televisión una presentadora más vinculada con Canarias que la tan bella como fría Nieves Álvarez? La programación especial de medianoche, tras soportar la audiencia un indigesto cóctel musical conformado por un sinfín de triunfitos, bertines y reguetoneros, parecía que no podría empeorar, pero de nuevo se cumplieron las leyes de Murphy con el salto al escenario de ese supuesto artista llamado Kiko Rivera, que se encargó de poner la guinda al desaguisado entonando una especie de reggae que a buen seguro logró que Bob Marley se revolviese en su tumba. ¿Feliz 2022? La cosa no pinta bien. Nada bien. d. peláez