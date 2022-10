Nombran Hijo Predilecto de Rianxo al arzobispo emérito de Tánger

La Corporación municipal de Rianxo aprobó este jueves por unanimidad nombrar Hijo Predilecto a uno de sus vecinos ilustres: monseñor Santiago Agrelo Martínez, arzobispo emérito de Tánger desde 2007 hasta su jubilación en 2019. La Corporación destaca su “fortísimo compromiso coa inmigración, denunciando o seu dereito a procurar en Europa un futuro mellor, as condicións do valado en Ceuta, os malos tratos policiais e as necesidades dos máis pobres”. El franciscano, ordenado sacerdote en 1966, llevó a cabo siempre un trabajo de cercanía por los más necesitados. Rianxo reconoce su brillante trayectoria otorgándole su máxima distinción. s. souto