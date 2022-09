Nunca perder de vista la importancia de ayudar a quienes no tienen nada

La situación en la que viven muchas personas que no tienen techo ni las condiciones más básicas para su subsistencia no puede pasar inadvertida para las administraciones. Tiene razón Beatriz Cigarrán al asegurar que es un problema complejo con casuísticas diferenciadas. Detrás de muchas personas hay una historia y unas circunstancias muy duras, y no siempre los Servicios Sociales pueden aliviarlas. Hay problemas médicos detrás, y por eso deben ser varias las administraciones e instituciones las que trabajen a la par. Pero lo crucial es que no queden en el olvido. Que no tranquilicemos conciencias con una simple moneda que les echemos. A.S.