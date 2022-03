Nunha sociedade máis favorecedora para o ben humano

Neste espazo aparece, en razón do cargo que desempeña, María Jesús Lorenzana que ben pode servir de exemplo a moitas mulleres, esas que optan pola función pública, de que con traballo e perseveranza pódese progresar ata alcanzar cotas como as da agora conselleira de Igualdade. Pero este lugar tamén o podían ocupar as súas compañeiras Rosa Quintana, que leva décadas loitando para conseguir que as mulleres do mar teñan os mesmos dereitos que os homes; ou Ethel Vázquez, mostra perfecta, como nai de familia numerosa, de que se pode e débese conciliar a vida familiar e a profesional sen renunciar a nada; ou Ángeles Vázquez, quen partindo do medio rural foi que de facerse un espazo nesa política que se considera máis urbanita; e mesmo Fabiola García, a más nova, espello no que se poden mirar as mozas do noso país para comprender que a idade non importa e que influe máis a formación e perseverancia.

Todas elas, e moitas máis nos postos medio-altos do goberno galego, son asinantes da mensaxe institucional da Xunta na que, é cita textual, queren “recoñecer as aportacións de todas esas mulleres e nenas, celebrar a valentía e a determinación de todas esas voces transgresoras e esixir máis cambios para a consecución da plena igualdade, faise máis imprescindible hoxe ca nunca. É para iso é necesario visibilizar e por en valor a esas mulleres referentes, para dotar de exemplos reais ás xeracións máis novas. Mulleres pioneiras, de todo tipo de disciplinas e sectores, que coas súas experiencias, a súa sabedoría e o seu talento poidan iluminar o camiño das máis novas”.

Nada que obxectar a esta mensaxe; ao contrario, hai que sumarse a el cun aplauso intenso e prolongado. As cinco conselleiras teñen o reto de visibilizar, ante as nenas e as mulleres que tanto loitan pola igualdade e aquelas que se manteñen nun segundo plano, o seu traballo e artellar medidas nos seus departamentos tendentes a facer efectiva a intención dinal da declaración institucional do goberno galego: que o 8 M sexa todos os días do ano e non unha utopía (Plan, proxecto, doutrina ou sistema ideais que parecen de moi difícil realización). a. T.