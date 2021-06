Logo do partido de España contra Suecia da Eurocopa, Luis Enrique, o seleccionador nacional español, queixouse dun rival que, segundo as súas apreciacións, decidiu defender e basealo todo nun balonazo longo para crear perigo ocasional. É unha forma de velo. Outra podería ser que un dos equipos desistiu de todo o que non fora resgardarse e o outro aplicouse en acumular pases inocuos, arredor de mil, que parece imposible: e para que? Calquera desas actitudes significa deserción, pero tranquilo, don Luis, o que sexa que pase non é cousa súa. Recoñezamos que o propio fútbol é hoxe un deporte triste, de militancia obsesiva e renuncia á luz. Pouco máis ofrece que sopor cunhas míseras pingas de brillo. Por que aguantar unha hora e media de tedio cando abonda co minuto e medio do resume televisivo? O fútbol, que gran pena, volveuse insufrible. x. c.