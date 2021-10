O Hórreo todavía espera lo mejor de una diputada muy poco aprovechada

Esta diputada gallega que se estrenó en el Congreso citando unos versos de Xohana Torres, cuando representaba a aquel grupo histórico de En Marea que le había endosado un rotundo 6-0 al BNG en las generales de 2015, vale su peso en oro, pero está muy desaprovechada en los escaños de la fuerza nacionalista que lidera Ana Pontón. No parece posible que desde el BNG no la viesen navegando con soltura en la tribuna de oradores del Parlamento español, por eso no se explica que en Santiago esté tan relegada. ¿Para qué la ficharon, entonces? Sólo por el golpe de efecto ante En Marea? Sería muy triste que todo hubiera sido una mera jugada electoral. s. l.