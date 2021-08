O mérito de converter o chuvasqueiro cutre nunha prenda de moda

Aproveitou Roberto Verino o inicio de etapa para presentar unha colección incrustada na Ruta Xacobea. Dúas mulleres lideran o cambio e o futuro desa marca de referencia, Cristina Mariño e Dora Casal, que estes días deron a cara para mostrar a roupa creada sobre as liñas do Camiño e plasmar, como nunha instantánea, o novo paso empresarial. A colección chámase Caminae, e vendo as imaxes das vestimentas que propón pódese conceder que si, que retrata a estampa peregrina e recolle o sabor e a cor do Camiño. Converter o chuvasqueiro cutre nunha prenda de moda ten o seu mérito e, desde logo, é moi inspirador. Moita sorte. X. C.