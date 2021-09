O ocio e a noite: novo problema vello

Santiago foi cidade de movida. Moita xente recordará as noites de marcha na Compostela dos 80, con rúas a rebentar de xente ata altas horas da madrugada ante un vecindario desesperado. Logo da división da universidade galega en tres a cousa foi decaendo moito. Volvemos ver de cerca hoxe, tras os incidentes do xoves cunha multitude de mozos aglomerados, a policía cargando e o edil Muíños laiándose, o fenómeno do ocio e a noite. Certo que agora cun matiz moi relevante: a pandemia. Novo problema vello, e difícil de xestionar. X.C.