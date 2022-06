O se acepta la reforma del Estatuto o a bajar la rampa del ‘Galiza nazón’

El nuevo paso de Pontón al frente del BNG es llevar al frente al mismo punto al que lo condujo Anxo Quintana en la legislatura del Bipartito, a la apertura del melón de la reforma del Estatuto. No es que la formación nacionalista no evolucionara, sólo quiere recuperar aquella asignatura pendiente. Según la portavoz nacional, a través del Estatuto Galicia habría que llegar a unas mayores cotas de autogobierno. Es decir, paradójicamente, ahora sí podría servir el Estatuto. Pero en la estrategia del BNG entra también otra variable, si el PPdeG no acepta esta invitación a la reforma, ellos profundizarán en el “Galiza nazón”. Un camino más dificultoso... pero para todos. i. i.