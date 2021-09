O sol mediterráneo está bañando as terras de Lugo gracias ao basket

Paco Olmos, o adestrador do Río Breogán, veu coa música doutra parte. Cambiou o agarimoso mar de Levante polo duro Atlántico; a calidez do apacible leste polos duros invernos galaicos. Encara un proxecto de reinicio, de incógnita. Logo dos tres primeiros partidos nesta ACB da igualdade e da competencia extrema vese ás claras que Olmos sabe perfectamente que teclas tocar para conseguir unha melodía moi agradable. O equipo lugués interpreta con solvencia e con brillo, con calor, unhas partituras de gran orquestra. Camiña desinhibido polo máis alto do baloncesto español e esparexe o sol mediterráneo pola cidade da muralla. X.C.