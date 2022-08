Obligada a no fallar en una fiesta sin el concurso del Dépor

El Deportivo de su corazón no llegará a tiempo para ascender a lo más alto del fútbol español antes de que ella acabe su primera legislatura en María Pita, éxito con el que soñaba para que su ciudad explotara en felicidad justo al coincidir esta vuelta a Primera que ya no será con las elecciones locales donde ella espera renovar su cargo. No será así, pero al menos Inés Rey contará con el apoyo fiel de la dirección del Partido Socialista de Galicia, después de que ella misma ayudara a defenestrar a Gonzalo Caballero, líder de distinta cuerda y a quien ella no le dio tregua desde el primer minuto. Formoso estará ahora ahí, a su lado, para ayudarla a mantener la alcaldía de una de las más importantes urbes españolas (la segunda gallega en población) y con ellos el edil coruñés con mando en la Secretaría de Organización del PSdeG, Lage Tuñas, hombre de gran experiencia en la fontanería política, pues trabajó hasta con el popular Baltar. Inés Rey tiene la oportunidad, y casi la obligación, de facilitar con un triunfo rotundo que parece al alcance de su mano la reconstrucción de su partido tras la debacle de las autonómicas. La renovación de su plaza se da por segura en la rúa do Pino y ella tiene nueve meses para preparar la fiesta. Aunque el Dépor no la podrá acompañar.

eduardo montero