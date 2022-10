Obras son amores, a pesar de que haya que luchar contra la burocracia

Criticaba recientemente el PP la falta de inversión en Santiago por parte del gobierno municipal, los problemas de gestión que le llevan a tener una fortuna en la caja fuerte, detrás del cuadro al óleo del Salón Rojo, pero poco de lo que puedan masticar realmente los ciudadanos. Hay obras pendientes de concluir, como en el caso de Concheiros, a las que no se pudo dar la bendición final por culpa de la burocracia. Ese monstruo que acaba por devorar siempre a las administraciones. Se han hecho obras, y los retrasos no son atribuibles a la concejalía de Javier Fernández. Esos problemas de gestión, no exclusivos de Raxoi, acaban por empantanarlo todo. s.r.