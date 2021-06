Ofensiva comercial para que el tiburón no lo devore todo

Hay asuntos sobre los que podemos marear la perdiz todo lo que nos dé la gana, pero es un hecho que el debate no va a cambiar la realidad. Uno de esos temas es el comercio electrónico, que ha venido para quedarse, y todo indica que va a crecer de una forma vertiginosa en los próximos años a costa, en buena parte, de las tiendas físicas. Por ello, a las tiendas tradicionales no les quedará más remedio que aprender a competir en un escenario extremadamente complicado en el que el “señor Amazon” les lleva mucha ventaja, así que al pez pequeño le toca ponerse cachas con rapidez si no desea ser devorado sin piedad por el grande. La agrupación Santiago Centro, con José María Fernández al frente, barrunta perfectamente lo que se avecina y sus integrantes ya se han apuntado al gimnasio con ese fin. No queda otra que sumergirse en el mundo on line... D. P.