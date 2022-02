Otra prueba de que la enseñanza pública en Galicia funciona bien

Todos los informes PISA indican, curso tras curso, que en Galicia hay una magnífica cantera de estudiantes, desde primaria hasta la universidad. No nos cansaremos de repetirlo a pesar de que hay agoreros que se empeñan en cuestionar la educación pública y denunciar unos recortes que solo forman parte del ideario de los colectivos abajo firmantes. Hace apenas unas horas conocíamos que Sofía Haselgruber de Francisco era la número 1 del MIR y ahora sabemos que Eva González Kölmel, graduada en Física por la USC, obtuvo el puesto 2 en las pruebas de acceso al sistema de formación RFIR (Radiofísico Interno Residente). Es decir, que la formación en Galicia es garantía de éxito y que el esfuerzo de los alumnos no decae. A.T.