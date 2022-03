Outra condena que chega cando xa se ven os touros desde a barreira

No xuízo dixo que non tiña dúbidas do que fixera aínda que o seu avogado escudouse en que ela descoñecía o regulamento e a secretaria municipal non a asesorou ben. Os xuíces non o ven dese xeito. O certo é que Mariela Aguilar, exedil do Bloque en Fene, tomou a decisión de rexeitar a moción de censura presentada polo PP e Somos Fene contra o goberno local do BNG e EU, encabezado polo seu compañeiro Juventino Trigo. Ela que presidía o pleno como concelleira de maior idade aseguraba que non era legal e ninguén a fixo cambiar de opinión. Agora acaba de ser condenada a dez anos de inhabilitación cando xa ve os touros desde a barreira. S.Arias