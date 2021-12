Paco Vázquez, siempre con la verdad por delante, sin tapujos

El mítico exalcalde y exembajador de España ante la Santa Sede va siempre de frente, habla claro, es valiente y no se esconde; un ejemplo de moderación y sentidiño. Sus declaraciones ante la pretensión de situar a la exministra Celaá como representante del Estado ante el gobierno de la Iglesia Católica son un ejemplo de coherencia. Dice que tal designación “es un abierto desafío y un desplante amenazador de por dónde van a ir las relaciones, a la vez que un gesto de chulería al mandar a la responsable del mayor ataque contra la asignatura de religión y la enseñanza concertada.Y para mayor cinismo, se presenta como un acto de acercamiento diciendo solamente que es católica practicante. ¿Dirá algo la Conferencia Episcopal que es quien tiene que hablar ? Me temo que no. Quién no dirá nada como es lógico es el Vaticano, pero seguro que ya han tomado nota”. No se puede decir ni más alto ni más claro. g.c.