Pagar por visitarnos, no es la mejor hospitalidad pero tampoco es injusto

La Xunta no se muestra, en principio, partidaria de la tasa turística que algunos ayuntamientos gallegos comienzan a valorar como una posibilidad a poner en práctica. Dice Nava Castro, la directora autonómica de Turismo, que el caso gallego no se puede comparar con los lugares donde está en vigor, como son algunas zonas de Cataluña y las Islas Baleares. Tiene razón, pero las diferencias son cada día menores en determinados lugares de nuestra comunidad, cada vez más saturados. Una tasa turística mínima no ahuyentará a los que nos visitan y, sin embargo, podría dejar una recaudación que sí compensase los contratiempos y gastos que causan los turistas. a. a.