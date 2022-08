Para gente de fiar, la que se acomoda en el consejo de ministros

Tal vez porque Feijóo siempre destacó como una de sus grandes virtudes políticas el ser un hombre de fiar, el ministro para todo de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, igual quiso darle al líder de la oposición donde más le duele o donde piensa que más daño le puede hacer desacreditando su fama en este aspecto y lo definió como una persona que “no es de fiar”. De todo lo que se le puede echar en cara a Feijóo, elegir precisamente ese modo de intentar denigrarlo es, seguramente, el que menos efecto tendrá de cara a conseguir los objetivos previstos. Por las tablas que tiene o, al menos, se le suponen, el ministro de Presidencia debería estar al tanto de que si algo tienen claro los ciudadanos españoles es que del político por excelencia del que no se pueden fiar es el que ocupa en esta legislatura la Presidencia del Gobierno. Teniendo un mentiroso compulsivo a su lado, dándole órdenes, para más inri, ¿quién se va a creer que el falso aquí es el expresidente de la Xunta? Bolaños, y el Gobierno en general, andan muy despistados con Feijóo, a quien todavía no logran cogerle la matrícula. Y eso que no cambia de automóvil.

eduardo montero