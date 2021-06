París bien vale un partido del rey de la tierra batida

Ayer comenzó su andadura en la actual edición de Roland Garros con una nueva victoria y ya le queda un partido menos para levantar su Grand Slam número 21, lo que lo convertiría en el mejor tenista de todos los tiempos, si es que ya no lo es. Habrá, sin embargo, quienes todavía le sigan considerando con desprecio un simple “pasabolas”, pues en todos los ámbitos hay gente para todo. Normalmente, son comentarios cargados de envidia que suelen llegar desde fuera de nuestras fronteras y que no merecen más que la indiferencia, pues aún no se inventó otra manera de combatir a los necios. Quieren hacer de menos a Nadal, pero en realidad les restan méritos a sus rivales. Si sólo es un pasabolas, ¿cómo es posible que no sean capaces de superarlo? Con el de ayer, lleva 101 triunfos en la tierra de París, por dos derrotas. ¿Quién da más?