Parques eólicos marinos sí, pero con el debido ‘sentidiño’

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, presidó la reunión del Consello Local de Pesca convocada por la preocupación del sector del mar ante el proyecto de instalaciones de parques eólicos marinos y el temor a que no tenga en cuenta las repercusiones sobre la pesca como una actividad básica para la economía de Galicia. Sin oponerse a la energía eólica marina, ésta debe estar condicionada a que los espacios donde se desarrolla no perjudiquen ni alteren la actividad pesquera. En esa línea aprobó el Consello Local una declaración institucional. Y es que no parece que el sector esté pidiendo nada del otro mundo. s. s.