Pasar desapercida y no crear problemas, virtud para seguir en el cargo

Dice el viejo refrán castellano aquello de “otro vendrá que bueno te hará” y en eso estarán pensando aquellos que en los primeros meses de la pandemia despellejaron por incompetentes a Salvador Illa y Fernando Simón. El paso de Carolina Darias por el Ministerio de Sanidad consiste en pasar desapercibida, decir lo menos posible y aplicar la teoría de no hablar de los problemas por si los ciudadanos no se dan cuenta. el mismo día en el que España batía el récord de contagios y situaba la incidencia covid por encima de los dos mil casos por cada cien mil habitantes (algo inédito hasta ahora) se limitaba a lanzar un tuit en el que escribió: “Sigamos protegiéndonos y cuidándonos”. A.T.