Paso adelante político aunque carezca de recorrido en lo judicial

Poco tardó la presidenta de la Comunidad de Madrid en acudir a los tribunales para denunciar el reparto de los fondos europeos. Lo hizo tras constatar lo que se viene denunciando desde distintos foros: hay demasiado margen a la arbitrariedad... y esa arma en manos de políticos en minoría es un peligro. Isabel Ayuso lo sabe y también es consciente de que la capital de España no figura entre las prioridades del Gobierno de nuestro país. Afirman que la demanda no tendrá recorrido judicial pero es evidente que sí es un gesto político importante. Buena prueba de ello es que Pablo Casado, por unas razones, y Alberto Núñez Feijóo, por otras, ya se sumaron a la idea. A.T.