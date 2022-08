Pedigrí compostelano, pasión por Corrubedo y con éxitos a raudales

En los años 90 del siglo pasado el entonces presidente Fraga nombró conselleiro de Cultura al orensano Daniel Barata, y este fichó para el cargo de director xeral de Patrimonio a un experimentado arquitecto nacido también en esa provincia del interior de Galicia. Iago Seara Morales realizó una magnífica labor al frente de un organismo supervisor tanto de la legalidad urbanística como del mantenimiento patrimonial, y fue muy famoso en su época un polémico enfrentamiento -duelo de titanes se calificó entonces- con un compañero de profesión, Xerardo Estévez, alcalde de Santiago, por unos centímetros de más en el alzado del pabellón deportivo del instituto Rosalía de Castro. Ganó Iago, claro. De este personaje singular casado con una Luz y ambos padres de una hija, Neves, se puede decir que es uno de los arquitectos con más y mejor historial de Galicia. Lo dicen sus obras en las catedrales de Santiago y Tui, en San Martín Pinario, el Arsenal ferrolano,, en el monasterio cirtenciense de Ferreira de Pantón (único de religiosas de esta orden que queda en Galicia), en el conjunto parroquial de Fontiñas o la sede del Valedor do Pobo. Podría parecer con esta descripción que se ocupa más de patrimonio religioso e institucional que seglar; pues no. Los gurús de la moda Adolfo Domínguez y Antonio Permas le confiaron no solo sus residencias personales y de sus familias, sino el diseño de todas sus tiendas en España y más allá. Mantiene un apasionado romance con Corrubedo hasta el punto de que la vivienda que construyó para el reposo veraniego fue seleccionada en la 2ª Bienal de Arquitectura de España. Fue pionero en ese enclave dunar abriendo camino para quienes después siguieron sus huellas. Lo que aportó a la basílica compostelana en décadas ha sido extraordinario. Iago es una persona entrañable, posee el discreto encanto de los hombres sabios, aparenta saber mucho menos de lo que sabe, cuando abre la boca va al grano y dice mucho en pocas palabras, Discreto y buena persona, sus amigos conocen para bien su espíritu generoso. Es un lujo disfrutar de su amistad. ALBERTO ALDÁN