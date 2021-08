Peixes e mariscos para todo paladar, lástima de bolsillo

Junto al vicepresidente, Alfonso Rueda, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, es la más longeva del Gobierno de Feijóo, a quien acompaña en la Xunta desde su primera investidura en 2009. Es también, si no la que más, sí una de las que más se mueve para acompañar in situ las acciones que ordena desde su despacho de San Caetano. Un día acude al muelle de Aguete, en Marín, junto a la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, para anunciar una inversión de casi 270.000 euros en el refuerzo del dique flotante, y al siguiente viaja hasta Narón para convencer a los niños de “as bondades do peixe o do marisco”, citando sus palabras textuales. Las bondades del pescado hay quien no las ve y es pertinente recalcarlas, pero las del marisco... De las del marisco no parece que haya necesidad de persuadir a muchos. Si no fuese por su precio... x. r. r. i.