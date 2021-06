Perder el oremus y el modo diplomático ya es posible por teléfono

Siendo de Canarias, las islas afortunadas pero lejanas, Ana Oramas vive condenada a ser una mujer pegada a un teléfono, si bien esta característica no la distingue de casi nadie en estos tiempos tecnológicos donde lo de menos de un teléfono es que valga para hacer llamadas. Bien pensado, tal vez lo que la diferencie sea que ella sí contesta cada vez que suena su móvil, que siendo política le vibrará a menudo y no siempre por cosas agradables. El otro día cogió y era la ministra de Exteriores, González Laya, que según ella la llamó para insultarla. ¿Para qué iba a llamarla una política, si no? Igual el insulto telefónico es novedad. x. r. r. i.