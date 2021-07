Plan Xacobeo, o cómo enmendar una metedura de pata a la ‘asturiana’

Tras la metedura de pata que supuso presentar el cacareado Plan Xacobeo en Oviedo y no en Santiago, la ministra Reyes Maroto intentó enmendar la plana haciendo lo propio en Compostela... varias semanas después. Algunos optimistas pensaban que la ministra peregrina sacaría algo original de la chistera que diese algún gran titular relacionado con Galicia, pero no fue así. La frialdad institucional y la escasez de entusiasmo marcó, en suma, un acto al que no asistieron los principales responsables del Gobierno gallego, Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, y que apenas despertó interés entre el sector empresarial. Ya dice el refrán que lo que mal empieza, mal acaba. D. P