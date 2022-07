Plataforma ciudadana que suma con retraso y sin prisas electorales

Viene Yolanda Díaz a su tierra y no le queda más remedio que sincerarse y reconocer que el proyecto ese de Sumar va un poco lento, es “una plataforma ciudadana y no electoral” se justifica para decir que no estará activa para las municipales y autonómicas de mayor de 2023. Es más, llegados a este punto, incluso duda que esté operativa para las generales de finales de ese año o principios del siguiente... que eso está en manos de Pedro Sánchez, con el que no habla mucho últimamente. No extrañó verla en animada charla con Alberto Núñez Feijóo. O le reprendía por haberla desbancada como político más valorado o le pedía algún consejo. r.m.a.