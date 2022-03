Plazas de parquin en el solar de la Casa da Xuventude

Xan Duro no tiene mucha pinta de creer en milagros, pero aún así opina que la peatonalización de Mazarelos, y la consiguiente supresión de numerosas plazas de aparcamiento, no tendría que haber repercutido de una forma grave en la actividad de la Plaza de Abastos si las cosas se hubiesen hecho de otra forma. ¿Y qué forma es esa? Explica, sobre ese particular, que el parquin de la Plaza de Galicia debería dedicarse de forma casi exclusiva a los proveedores y clientes del Mercado, además de al resto de comerciantes del casco histórico, pero la cuestión es que aún quedan tres años para que dicho complejo pase a manos del Ayuntamiento... y ni siquiera está claro que vaya a seguir funcionando como tal. Visto lo visto, lo mejor sería derribar la cutre Casa da Xuventude, tan querida por el sector mareante, y dedicar ese espacio a aparcamiento. Ahí queda la propuesta. D. P