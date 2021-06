Podemos se queda sin ‘Pablos’ y se escora hacia una guerra en femenino

“No soy defensor de estar mucho tiempo en política y no tardaré mucho en volver a mi profesión”. La vieja guardia de Podemos, otras palabras no cumplirán, pero lo de estar de paso en la política lo llevan a rajatabla. En un tris tras, el partido morado se va a quedar sin los dos Pablos que lo dirigían. Iglesias se fue para que el odio concentrado hacia su persona en estos siete años no acabe perjudicando a la formación rupturista y lastre su futuro. Echenique se marchará tras él, según anunció ayer, aunque no especificó el día exacto. A este ritmo, Podemos lleva camino de convertirse en una organización de mujeres. Como Lisístrata.