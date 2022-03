Pomposos informes sobre turismo que sirven para muy poco... o para nada

Como sabrán, el casco histórico de Santiago se ha llenado de cámaras inteligentes y de otros ingenios que tienen por objetivo controlar los “flujos turísticos” y saber en todo momento cuántas personas están paseando por tal o cual rúa. Esta instalación forma parte de un proyecto más amplio dirigido a convertir Compostela en una “ciudad inteligente” gracias a los buenos usos de la tecnología y a la realización de estudios que, como el pomposo Big and Open Data for Atlantic Heritage, acaba de sentenciar que Santiago no padece ningún tipo de masificación turística, salvo en puntos muy concretos centrados en el Obradoiro y sus alrededores. Pues vaya novedad más gorda. D. P