Por la senda heroica de Casillas o Keylor, nunca caminará solo

Todavía le queda lejos el registro que alcanzaron otros míticos porteros del Real Madrid como Iker Casillas y Keylor Navas, con tres Champions cada uno a sus espaldas, pero lo que ganó el pasado sábado Thibaut Courtois en París va bastante más allá de un simple título, por mucho que este sea el más prestigioso de la Europa futbolística. El guardameta belga se hizo con un hueco en el corazón del madridismo por la insólita participación que tuvo en este triunfo. Las actuaciones de un portero siempre son importantes en un campeonato de este nivel, pero nunca hasta la fecha en la historia de la Champions había sido un cancerbero el jugador más decisivo del torneo. Courtois lo fue esta vez sin discusión y no sólo en la final, sino a lo largo de todas las eliminatorias, donde salvó al Real Madrid de quedar apeado en encuentros resueltos al filo de la navaja. También brillaron Benzema, Vinicius o Rodrygo, es cierto, pero lo del portero belga rozó lo sobrenatural. Futbolísticamente, el Madrid no fue el mejor del torneo, pero este deporte es algo más que jugar bonito, dominar o disfrutar de ocasiones. Hay variables como las que aportó Courtois que no se pueden definir con palabras. Algunos lo llaman suerte, pero es milagrosidad laica. Una mezcla de fe y magia blanca. eduardo montero