Potenciar el parque de la alameda como uno de los emblemas de la ciudad

Al hablar de Compostela siempre se suele aludir a la zona monumental y su patrimonio histórico, pero hay que tener también en cuenta uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad como es el parque de la Alameda, que no solo los santiagueses, sino también muchos visitantes valoran no solo por su belleza, sino por su ubicación y su condición de gran pulmón de la ciudad. Y no es el único, porque el Departamento de Medio Ambiente, que dirige la concejala Mila Castro, tiene bajo su responsabilidad un importante patrimonio, que porcentualmente representa unos treinta metros cuadrados de zona verde por habitante. c. d.