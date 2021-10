Preocuparse como política de lo que de verdad importa

Tienen los políticos la -parece que inevitable- tendencia a preocuparse más del eslogan que del mensaje real. De lo anecdótico, cuantificado en votos, que de lo sustancial. Y Goretti Sanmartín es una de las pocas personas que conozco que no caen en esta tentanción. No solo asume los problemas habitualmente con sentido crítico y ánimo de ponerles remedio, más allá del vociferio del circo político, sino que acierta cuando apunta. Y acaba de hacerlo a un tema que no es nada menor. Por un lado, Santiago sigue esperando a que San Pedro baje el dedo con el nuevo transporte urbano. Pero es que hay que dar solución desde ahora mismo al problema que tienen los que van en silla de ruedas, por ejemplo, cuando se suben a un bus. No es que no lo tengan fácil en Santiago, es que lo tienen casi imposible. Háganle caso a Goretti y busquen una solución ya. A.S.