Preparada para dar el gran salto que se espera del Bloque

Era una noticia cantada, pero no por ello menos celebrada tanto por los miembros de su partido como por los simpatizantes de él. La portavoz municipal del BNG, la escritora Goretti Sanmartín, anunció esta semana lo que era un secreto a voces: repetirá como candidata de la fuerza nacionalista a la alcaldía de Santiago. La noticia la acogen con alegría y satisfacción hasta los líderes de los partidos rivales, que valoran muy positivamente las cualidades humanas, políticas e intelectuales de Goretti. Con ella, el discurso sosegado y la palabra siempre dialogante no van a faltar en la larga campaña que se espera de aquí a mayo del próximo año. En el acto en que se hizo pública la noticia, estuvo también presente, como no podía ser de otra manera, la lideresa del BNG, Ana Pontón. Sabe que en Santiago tiene una de las candidaturas más sólidas de su frente. F. m.