Preparada para sumar aunque a Podemos no le den los factores

A Yolanda Díaz, en el ámbito de los partidos políticos, raramente le dan las cuentas. Asegura que quiere sumar, pero casi siempre divide. Le pasó en Galicia, donde dejó muy buenos enemigos íntimos en el sector ideológico del rupturismo, y ahora le ocurre lo mismo en la política nacional, donde los dirigentes más altos de Podemos están que trinan con ella. A la vicepresidenta, si echa la vista atrás, le entrará el vértigo al comprobar cómo con su estrategia de hormiguita que sabe elegir muy bien a sus compañías consiguió llegar a un palmo de la mismísima Presidencia de España. En esencia, sigue siendo la misma abogada concienciada con la lucha de la izquierda que ostentaba un puesto de concejala en el Ayuntamiento de Ferrol. No cambió nada en su proceder político partidario y de repente se despertó al lado del presidente Pedro Sánchez, aunque este lugar de privilegio le esté costando su bonita amistad con Pablo Iglesias, al que antes abrazaba con exuberancia en los mítines de los domingos por la mañana y ahora ni siquiera lo invita a escucharla. Podemos, lo dijo hace un par de días el propio Iglesias, desconfía de sus movimientos como antes ya le pasó también a Beiras. No le importará a la ministra Díaz, que tirará para adelante como hizo siempre. Pero ojo con los morados, Yolanda, son gente que no olvida.

eduardo montero