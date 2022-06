Presumiendo de Alianza Atlántica y juzgando a quien nos metió en ella

Pedro Sánchez es, con toda probabilidad, el presidente más imprevisible de todos los que estos días se reúnen en Madrid con motivo de la gran cumbre de la OTAN. Unas jornadas que convierten a nuestra capital en el epicentro de la seguridad del mundo occidental y que Sánchez encaró tras pactar con Bildu que se investiguen los años en el poder de su antecesor Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente que nos metió en la OTAN, bajo el prisma de la Ley de la Memoria Histórica. Pudo haber tenido el detalle, al menos, de esperar algunas semanas más para que no coincidieran ambos acciones en el tiempo, celebrar por todo lo alto lo bueno que para España significó y significa ser miembro de la Alianza Atlántica y a la vez cuestionar la política del hombre que nos incorporó a ella. Una persona, Calvo Sotelo, además, de cuya visión preclara del lugar que debía de ocupar España en Europa y en el mundo nos beneficiamos hoy, pero que en su día tuvo que soportar las feroces críticas de la izquierda, incluido el PSOE de Felipe González. Hoy en vez de homenajearlo, Sánchez le busca las cosquillas para satisfacer el apetito separatista de los diputados que comanda Arnaldo Otegi desde su caserío vasco donde se prohíben las banderas rojigualdas. Sería un tema interesante para sacarle en el próximo debate del estado de la nación, el primero al que se someterá el actual inquilino de La Moncloa, que tendrá lugar en el Congreso los días 12, 13 y 14 de julio. Después de cuatro años en el cargo, por fin Pedro Sánchez accedió que se celebrase esta esperada sesión que, al margen de la dedicada a la aprobación de los Presupuestos Generales, es la más importante del año. Es una lástima que en ella no pueda participar el verdadero líder de la oposición, Núñez Feijóo, que aún no dispone de acta de diputado. Seguramente, esta sea la razón por la que Sánchez no puso impedimentos a su celebración, tras tres años eludiéndola: pretenderá que se visualice que no hay nadie que le haga frente. Ni siquiera Yolanda Díaz, que como parte del Gobierno, tampoco hablará. eduardo montero