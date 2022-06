Primer golpe en la diana de las razones por las que la ciudad languidece

El nuevo líder del PP compostelano da en el clavo de una de las más urgentes necesidades que tiene la ciudad, cuando afirma que hay que recuperar la habitabilidad del casco histórico. El ayuntamiento no puede dejar que la zona vieja de Compostela se convierta definitivamente en un parque temático del Año Santo, con negocios de venta de recuerdos por todos lados. Una ciudad en la que no se vive, muere. Es un diagnóstico, no obstante, que hacen muchos políticos locales, pero a la hora de la verdad sólo se ve impotencia para actuar. Borja Verea habla de revisar el Plan Especial y parece buena idea. No exclusiva, pero no es su culpa que otros se inhiban. a. a.