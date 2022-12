Primer gran patinazo de Inés Rey y el grandioso ejemplo del juez Villares

Cuando esta concejala de Ciudadanos se pasó al Gobierno de la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, de inmediato fue denunciada por la Marea Atlántica y la regidora socialista pensó que todo se resolvía recusando al magistrado Luís Villares, el exlíder de los ruputuristas gallegos. Cree el ladrón... No era una cuestión personal, como demostró la resolución del TSXG, que acaba de declarar tránsfuga a Mónica Martínez. Por cierto, no la juzgó Villares, que dio el ejemplo que todo juez debe dar y aceptó la recusación. No como sus señorías caducadas del Tribunal Constitucional que rechazaron su recusación e insólitamente participaron en la votación que la negó. a. a.