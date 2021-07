Propuesta sensata para que los patos no vivan una película de terror

Algunas veces, muy pocas, los concejales de Compostela Aberta realizan propuestas sensatas e interesantes, como es el caso de la hecha pública por María Rozas sobre el mejorable aspecto que presentan los patos residentes en la Alameda y el lago del Auditorio de Galicia. Muchos de estos animales, como bien dice, no están todo lo cuidados que deberían, nadan con frecuencia en aguas que no parecen haber pasado la prueba del algodón y la limpieza de sus moradas tampoco alcanzaría el aprobado. Para colmo, sufren con frecuencia las agresiones de perros hambrientos y nadie sabe si están o no correctamente alimentados. Urge mejorar esa película de terror. D. P