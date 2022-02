Protagonista de otra salida abrupta ahora en el campo laboral

Nuevo escándalo con Albert Rivera de protagonista que viene a ratificar que el expolítico es, en atinada definición de un tertulianos, como la gaseosa, una vez que se abre y sale el borbotón inicial pierde fuerza. Quien fuera candidato a presidente del Gobierno salió con cajas destempladas del bufete Martínez-Echevarría donde había iniciado una nueva vida laboral tras su abrupto abandono de la política.

La separación no fue nada amistosa y ambas partes ya están citándose en los tribunales para arreglar la indemnización. Rivera, por supuesto, achaca a sus ya exjefes toda la responsabilidad y no dudó en decir que la facturación había aumentado un 25% y un 166% en Madrid (el bufete es andaluz) desde su incorporación, algo que, faltaría más, rechazan en la firma argumentando que ni tenía clientes, ni se los buscaba y dejando caer aquello de que lo de trabajar no va con él; vamos que directamente dicen que es un vago, definición que casa con la que transmitieron varios de excolaboradores en Ciudadanos. Incluso el propio Rivera, en una entrevista, llegó a confesar irónicamente (¿o no?) que se hacía el dormido para no tener que ayudar a cambiar los pañales de su hija durante la noche.

Más allá de las discrepancias en una empresa (Rivera nunca fue aceptado como socio aunque figuraba como director ejecutivo) llama la atención, por un lado, los vaivenes del exlíder de Ciudadanos y, del otro, el empeño que tienen algunas firmas en fichar a expolíticos con el convencimiento de que le abrirán puertas y le ayudarán a conseguir contratos.

Desde luego que bueno ojo no tienen los Martínez-Echevarría habida cuenta de la carrera de Albert Rivera, y de su colega José Manuel Vilegas, quienes en su trayectoria en la res publica dieron más sensación de volatilidad que de solvencia y nunca tuvieron responsabilidades capaces de atraer a posibles clientes. Eso sí, seguro que más de uno se acercó al bufete para conocer a Rivera pero de eso a convertirse en cliente... va un buen trecho. Antón trabanca