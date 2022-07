Puesta en valor de un colectivo unido ante la adversidad

Terreno agreste, escarpadas cuestas, climatología adversa, humo en los pulmones, sangre en los ojos, cenizas en la piel... Todo eso y mucho más es lo que han tenido que vivir los más experimentados efectivos dedicados a la lucha contra incendios durante más de una semana. El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, en representación de todos ellos, no ha dejado de poner en valor ni un solo día las labores realizadas, en las que todos y cada uno de los implicados se han dejado la vida para salvar las de los demás. Un grupo unido ante la adversidad que ha logrado frenar el avance de unas voraces llamas, como nunca antes vistas, que de otro modo no se habrían detenido. Sin duda, los protagonistas de esta semana son todos ellos, que después de tanto trabajo, aún tuvieron fuerzas para consolar a los vecinos de las zonas desalojadas. a.s.