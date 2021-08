Pupitres más cerca, profes más lejos, alegría y decepción

Máxima presencialidad y reducción de la distancia entre los pupitres. Sin duda, estas serían las dos principales novedades con las que dará comienzo el nuevo curso académico, si no existiese otra que las eclipsa negativamente: subirá la ratio de alumnos por profesor, al no acordarse en la reunión de ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas una partida económica específica para mantener la alta contratación de docentes que sí tuvo lugar en el curso pasado. La ministra no se permitió demasiadas alegrías con el presupuesto de su departamento y sólo aceptó destinar a las autonomías 13.000 millones de los fondos que llegarán de la UE y que serán destinados mayormente a financiar infraestructuras. Así que, si la Consellería no lo remedia con capital propio, en Galicia los alumnos se sentarán más cerca, pero con menos profesores. b. o.