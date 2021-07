Que acabará sendo a nova Praza de Exeria, no corazón de Santiago?

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, fala moito, e así debe ser, porque hai dúbidas, da nova gran praza xa case instalada no cruce que forman as avenidas de Lugo e Rodríguez de Viguri coa Rúa dos Concheiros, entrada ao casco vello e tramo final do Camiño. Hai prazas nas que mandan os coches: lugares amplos e usualmente redondos nos que abocan varios viais; tamén as hai das xentes: sitios espaciosos de paseo, relación social e actividades de lecer ou comerciais. Cal delas acabará sendo a de Exeria, da que falamos, chamada de entrada a irmandar centos de vehículos de paso, grandes e pequenos, con veciños e peregrinos? X. C.