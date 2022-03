Que esta pena sea más revisible que para siempre, al menos una vez

Escribía Arturo Pérez Reverte en su obra Corsarios de Levante que “no le pidas clemencia a quien te quita la vida, y no se la quites a quien te la pida”. Solo Ana Sandamil sabe lo que ocurrió cuando decidió acabar con la vida de Desirée Leal, su hija pequeña. No hay experto que sea capaz de explicar las razones que empujan a una madre a poner fin a la existencia de un ser al que precisamente fue ella la que se la dio. Algo muy cruel.

La psicóloga Martha Alonso Henar sostiene que “es complicado saber que le pasa a una persona por la cabeza para llegar a hacer algo así; no obstante, si no es algo premeditado se relacionaría más con rasgos psicopáticos, si me atrevería decir que en los momentos en los que se lleva a cabo hay de algún modo locura”. Los forenses fueron contundentes: Ana Sandamil era consciente de lo que hacía y su único objetivo era vengarse de su expareja. Ella durante el juicio no fue capaz de dar una explicación convincente aunque sí dejó una frase, “era lo que más quería”, que coincidía con muchas de las declaraciones de su entorno.

Afirmaba ayer el padre de Deisrée que no hay justicia para la niña, que ya está muerta. Lo decías quien más empeño puso en que se hiciera precisamente Justicia. El jurado lo tuvo claro y a las magistradas no les queda otra opción que la condena de prisión permanente revisable. A Ana eso ahora le va a dar igual: ya sufre la peor de las penas. Quizás lo más justo en esta ocasión sea que la prisión sea más revisable que permanente. Todos somos seres humanos. sAbela arias