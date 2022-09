Que lo digan si ven otro candidato más idóneo para el timón de mando

La precampaña para los municipales ha comenzado ya de facto y cualquier declaración política que lean o escuchen ahora tienen que ponerla en contexto por esta cita electoral. Ayer Sánchez Bugallo explicó con más detalle cuáles fueron los motivos que le llevaron a aceptar el reto de sus sextas elecciones. No solo se ve preparado, avalado por los suyos y volcado con la ciudad. Considera que es, con diferencia, el mejor candidato. Y tiró de ironía para asegurar que si hay algún otro que haya echado cuentas y crea que es mejor que él, en los partidos de la oposición, debería decirlo. Ya pueden apostar a que los demás se consideran más adecuados para el cargo, levanten o no la mano. A.S.