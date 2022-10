Que no se pierdan buenas tradiciones como la del castañero de Santiago

Como cada otoño, la locomotora humeante de Manuel Prieto regresa a la Porta Faxeira, en Santiago. El castañero cumple con la tradición un año más, anunciando ya la cercanía del invierno. El olor característico, los cucuruchos de papel, las castañas asadas, las largas colas de espera... ya es todo un ritual que forma parte de la foto de la capital de Galicia. Mayores y niños disfrutan del bocado tan característico de nuestra gastronomía y nos regalan una estampa que ya no puede faltar en el otoño compostelano. Habrá que ver si este año la inflación no afecta ataca también a la castaña y el bueno de Manuel no se ve obligado a reajustar su negocio en cuanto a precios. u.s.