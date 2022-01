Que os máis novos non se esquezan de quen fixo posible o presente

Unha das incongruencias que se dan nestes tempos é que a fundación que leva o nome dunha das figuras máis importantes do nacionalismo galego e da nosa literatura teña que asinar un convenio cunha editorial para dar a coñecer a súa obra; e é de supoñer que tamén contemplen lembrar a súa vida. Esa polo menos é a intención de Celia Pereira Porto: establecer un protocolo de traballo para que, de forma sistemática e coidada, a obra Vicente Risco chegue ao conxunto da cidadanía. Non é un pouco triste que os mozos (e non tan novos) non se esquezan dun dos máis destacados membros dás Irmandades da Fala, fundador de Nós ou autor dá Teoría do nacionalismo galego. a.T.