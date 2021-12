Reconversión del trabajo para todos, el futuro ya llegó

No le falta razón al magnate Carlos Slim cuando dice que la reconversión laboral es cada vez más acelerada y crisis como la que motivó la pandemia del coronavirus la impulsarán a que se acelere más. Que se lo cuenten a los parados que vieron impotentes cómo esa aceleración fue tan repentina y elevada que se llevó por delante sus trabajos. Porque la aceleración a la que se refiere Slim, si nadie le pone freno, que no parece, puede significar dos cosas: que los empleos evolucionen sabe Dios cómo o que se vayan directamente al carajo. Lo que es seguro es que pocos puestos laborales van a seguir como tradicionalmente se conocieron en las últimas décadas. Dice Slim que desaparecerán las oficinas, los despachos, las salas de reuniones, los grandes centros de trabajo... El caso es que no vuelen también los sueldos. Porque esos, si se van, no regresan. r. r.